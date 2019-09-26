Boeing выплатит $1,2 млн по каждому иску в связи с катастрофой в Индонезии

Компания Boeing урегулировала первые судебные споры, связанные с катастрофой самолета 737 MAX авиакомпании Lion Air в Индонезии, согласившись выплатить семьям жертв по меньшей мере $1,2 млн по каждому иску.

Как передает Report, об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, Boeing удалось урегулировать 11 из 17 поступивших исков. При этом, по словам адвокатов, компания не признала своей ответственности при заключении мировых соглашений с истцами.

Самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air упал в Яванское море 29 октября 2018 года. В результате погибли 189 человек. Руководство Boeing признало, что на борту воздушного судна имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности.

После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.