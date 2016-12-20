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    Boeing увеличивает программу сокращения штата с 4,8% до 8%

    Это будет осуществлен до конца 2017 года

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Boeing сократит персонал в своем гражданском подразделении на 8% до конца 2017 года.

    Как передает Report, об этом сообщили сотрудникам в электронном письме вице-председатель компании Рэй Коннер и глава подразделения Кевин Макалистер.

    В марте Boeing заявлял о намерении сократить 4,8% штата подразделения (4000 человек), сообщает Bloomberg.

    Сокращение персонала будет произведено путем отказа от заполнения открытых вакансий, добровольных увольнений и за счет другой убыли персонала.

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