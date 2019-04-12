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Boeing провела почти 100 испытаний обновленного ПО самолетов 737 MAX

Boeing провела почти 100 испытаний обновленного ПО самолетов 737 MAX

Американская компания Boeing провела около ста летных испытаний усовершенствованной вспомогательной системы маневрирования MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), сбой которой предшествовал катастрофе самолета серии 737 MAX в Эфиопии. 

Об этом сообщил в четверг генеральный директор Boeing Деннис Меленберг, выступая в президентской библиотеке Джорджа Буша - старшего в Далласе, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Наши инженеры и техники неустанно работали во взаимодействии с Федеральным авиационным управлением США и заказчиками, чтобы завершить и установить обновление программного обеспечения. Оно должно гарантировать, чтобы такие инциденты более не повторялись", - приводит слова Меленберга газета "Уолл-стрит джорнэл". Он не уточнил, когда обновление MCAS планируется внедрить, чтобы пройти сертификацию и возобновить полеты 737 MAX.

Представители Boeing в марте заявили о временном прекращении поставок самолетов 737 MAX, а позднее - о сокращении с середины апреля объемов производства лайнеров этой модели. На такие меры в компании пошли после того, как Федеральное авиационное управление США распорядилось приостановить полеты Boeing 737 MAX в американском воздушном пространстве. Гендиректор Boeing Деннис Меленберг в начале апреля признал, что на двух самолетах серии 737 MAX произошел сбой в работе MCAS перед тем, как они разбились.

10 марта в результате авиакатастрофы в Эфиопии погибли 157 человек, в том числе трое россиян. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 MAX 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы. 29 октября 2018 года жертвами крушения в Индонезии Boeing аналогичной модели стали 189 человек. Многие страны мира, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.

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