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Boeing провалил 33 из 89 проверок регулятора США

Boeing провалил 33 из 89 проверок регулятора США Компания Boeing не смогла пройти 33 из 89 проверок Федерального управления гражданской авиации США (FAA), вызванных январским инцидентом с потерей части фюзеляжа самолетом 737 MAX авиакомпании Alaska Airlines.
Другие страны
12 марта 2024 г. 10:20
Boeing провалил 33 из 89 проверок регулятора США

Компания Boeing не смогла пройти 33 из 89 проверок Федерального управления гражданской авиации США (FAA), вызванных январским инцидентом с потерей части фюзеляжа самолетом 737 MAX авиакомпании Alaska Airlines.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила газета The New York Times.

По данным FAA, проверки шли на протяжении шести недель и затронули как Boeing, так и компанию Spirit AeroSystems, которая производит фюзеляж для Boeing 737 MAX. Отмечается, что Boeing прошла 56 из 89 проверок. В фокусе внимания аудиторов были "многие части 737 MAX, включая крылья и ряд других систем", а также понимание сотрудниками принципов контроля качества продукции. Проверки выявили 97 случаев несоответствия производственным нормам.

Spirit AeroSystems не прошла 7 из 13 проверок. Из документов FAA следует, что его представители видели, как механики Spirit AeroSystems использовали гостиничный ключ-карту для проверки уплотнения двери, а также как жидкое мыло использовалось "в качестве смазки в процессе подгонки" при работе с уплотнением.

Boeing 737 - семейство узкофюзеляжных ближне-среднемагистральных пассажирских и транспортных самолетов. Самолет производится корпорацией Boeing с 1967 года. Boeing 737 стал самым массовым пассажирским самолетом за всю историю гражданского авиастроения, 13 марта 2018 года был поставлен десятитысячный самолет.

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