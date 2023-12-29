Boeing предупредил авиакомпании о незакрепленном болте в самолетах 737 Max

Boeing призвал авиакомпании проверить самолеты 737 MAX, потому что в их системе управления рулем может быть ослаблен болт. Об этом сообщило американское Федеральное управление авиации (FAA).

Boeing призвал авиакомпании проверить самолеты 737 MAX, потому что в их системе управления рулем может быть ослаблен болт.

Как передает Report со ссылкой на AFP, об этом сообщило американское Федеральное управление авиации (FAA).

На фоне этих новостей акции Boeing упали на 1,2%.

По данным американского ведомства, уже зафиксировано два случая неисправности. Один международный авиаперевозчик обнаружил в самолете болт с отсутствующей гайкой во время планового техобслуживания. Во втором случае сам Boeing выявил неправильно затянутую гайку у лайнера, который еще не передали для использования.

В FAA заверили, что будут тщательно следить за проверками самолетов Boeing. "FAA рассмотрит дополнительные меры в случае дальнейшего обнаружения незакрепленного или отсутствующего оборудования", - добавили в управлении.