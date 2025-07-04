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Boeing поставит Пентагону два спутника связи почти на $3 млрд

Boeing поставит Пентагону два спутника связи почти на $3 млрд Американская корпорация Boeing Co. заключила контракт с Минобороны США на разработку и производство двух спутников связи нового поколения в рамках программы ESS (Evolved Strategic Satellite Communications).
Другие страны
4 июля 2025 г. 14:11
Boeing поставит Пентагону два спутника связи почти на $3 млрд

Американская корпорация Boeing Co. заключила контракт с Минобороны США на разработку и производство двух спутников связи нового поколения в рамках программы ESS (Evolved Strategic Satellite Communications).

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение компании.

Стоимость контракта составляет $2,8 млрд. Первый спутник будет готов к 2031 году. Контракт предусматривает возможность поставки еще двух спутников.

Спутники будут выведены на геостационарную орбиту и обеспечат защищенную связь для управления ядерным вооружением для президента США и командования ядерными силами.

С начала года капитализация Boeing увеличилась на 22%, до $162,8 млрд.

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Версия на английском языке Boeing secures $2.8 billion US satellite contract

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