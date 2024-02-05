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Boeing отправит на доработку около 50 самолетов

Boeing отправит на доработку около 50 самолетов Примерно в 50 самолетах Boeing 737 обнаружено несоответствие в том, как были просверлены отверстия в фюзеляжах, лайнеры будут направлены на доработку.
Другие страны
5 февраля 2024 г. 17:39
Boeing отправит на доработку около 50 самолетов

Примерно в 50 самолетах Boeing 737 обнаружено несоответствие в том, как были просверлены отверстия в фюзеляжах, лайнеры будут направлены на доработку.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на главу подразделения компании Boeing Commercial Airplanes Стэна Дила.

Как заявил Дил в письме сотрудникам, ряд отверстий в фюзеляже самолетов "возможно, не были просверлены в точном соответствии с нашими требованиями".

"Хотя это не является непосредственной проблемой безопасности полетов и все самолеты 737 могут по-прежнему безопасно эксплуатироваться, на данный момент мы считаем, что нам придется провести доработку примерно 50 недоставленных самолетов", - приводит телеканал слова Дила.

Отметим, что 5 января самолета Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в США после того, как у него в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон.

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