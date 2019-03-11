Boeing отменил презентацию нового самолета из-за авиакатастрофы в Эфиопии

Компания Boeing после крушения Boeing 737-8 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines объявила об отмене назначенной на 13 марта презентации новых самолетов модельного ряда BBJ-777X.

Как сообщает Report со ссылкой на "КоммерсантЪ", об этом заявил представитель Boeing.

"Мы будем искать возможность представить новый самолет миру в ближайшем будущем", - заявил представитель компании.

Boeing Business Jets сообщил о запуске новых самолетов, которые смогут совершать без пересадки перелеты на расстояния, равные "более половины мира", в декабре. Речь идет о двух самолетах: BBJ-777-8 и BBJ-777-9. Первый без дозаправки сможет преодолевать до 21570 км, второй — в 20370 км.

Самолет разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта. На борту самолета находились 157 человек, никто не выжил.

В связи с этим ряд авиакомпаний Великобритании, Китая, Малайзии, Эфиопии заявили о приостановке использования самолетов Boeing 737 Max 8.