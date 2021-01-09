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Boeing об авиакатастрофе в Индонезии

Boeing об авиакатастрофе в Индонезии Компания Boeing в курсе сообщений о крушении, предположительно, лайнера Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air вблизи Джакарты, работает над получением большего количества информаци.
Другие страны
9 января 2021 г. 18:38
Boeing об авиакатастрофе в Индонезии

Компания Boeing в курсе сообщений о крушении, предположительно, лайнера Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air вблизи Джакарты, работает над получением большего количества информаци.

Как передает Report, об этом РИА Новости сообщила представитель компании Дана Саллум.

"Мы в курсе о сообщениях СМИ из Джакарты и внимательно следим за ситуацией. Мы пытаемся собрать больше информации", - заявила агентству представитель компании.

Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади ранее подтвердил, что пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в воду недалеко от Джакарты. По его словам, на борту находились в общей сложности 65 человек, среди них 53 пассажира и 12 членов экипажа. По предварительным данным, как сообщали СМИ, найдены обломки лайнера и части тел.

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Версия на азербайджанском языке “Boeing” şirkəti İndoneziyadakı təyyarə qəzasını şərh edib

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