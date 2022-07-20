О нас

Boeing не включил Россию в долгосрочный прогноз

Boeing не включил Россию в долгосрочный прогноз Данные по России и Центральноазиатскому региону не были включены в долгосрочный рыночный прогноз американской компании Boeing в связи с неопределенностью из-за санкций в отношении РФ в свете ситуации вокруг Украины.
Другие страны
20 июля 2022 г. 19:21
Boeing не включил Россию в долгосрочный прогноз

Данные по России и Центральноазиатскому региону не были включены в долгосрочный рыночный прогноз американской компании Boeing в связи с неопределенностью из-за санкций в отношении РФ в свете ситуации вокруг Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в комментариях компании к докладу о развитии рынка коммерческих авиаперевозок на 2022-2041 годы, опубликованных в среду.

"Несмотря на наличие спроса на самолеты в России и Центральной Азии, присутствует высокий уровень неопределенности относительно того, насколько долго продлится данная ситуация. По этой причине данный регион не включен в прогноз в этом году", - указывается в сообщении.

По прогнозам компании, в течение следующих 20 лет мировой парк самолетов увеличится на 40 тыс. штук. В пассажирской авиации, полагают в Boeing, три четверти новых авиалайнеров будут узкофюзеляжными, так как основным фактором восстановления и дальнейшего роста индустрии останутся региональные перевозки.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “Boeing” uzunmüddətli proqnoza Rusiyanı daxil etməyib

Самое читаемое

В Баку ограничили деятельность пожароопасного объекта
ФотоВ Баку ограничили деятельность пожароопасного объекта
14 июля 2022 г. 09:52
Трамп принял решение по поводу участия в выборах в 2024 году
Трамп принял решение по поводу участия в выборах в 2024 году
15 июля 2022 г. 03:41
Международный круиз по Каспийскому морю могут запустить в 2023 году
Международный круиз по Каспийскому морю могут запустить в 2023 году
15 июля 2022 г. 11:44
Микаил Джаббаров: Экспорт промышленной продукции из Азербайджана вырос на 42 %
Микаил Джаббаров: Экспорт промышленной продукции из Азербайджана вырос на 42 %
16 июля 2022 г. 10:15
Bloomberg: Долг энергокомпаний Европы превысил 1,7 трлн евро
Bloomberg: Долг энергокомпаний Европы превысил 1,7 трлн евро
18 июля 2022 г. 10:14
В столице Ирландии зафиксировали рекордную температуру
В столице Ирландии зафиксировали рекордную температуру
19 июля 2022 г. 09:49
Азербайджан в первом полугодии ввез грузинской продукции на 61 млн долларов
Азербайджан в первом полугодии ввез грузинской продукции на 61 млн долларов
19 июля 2022 г. 12:47
Пекин стремится привлечь на биржи КНР европейские компании
Пекин стремится привлечь на биржи КНР европейские компании
19 июля 2022 г. 20:57
ЕБРР обновил инвестиционный портфель по Азербайджану
ЕБРР обновил инвестиционный портфель по Азербайджану
20 июля 2022 г. 09:42
Золото подешевело на подорожавшем долларе
Золото подешевело на подорожавшем долларе
14 июля 2022 г. 09:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi