Boeing экстренно сел на востоке Малайзии из-за технических проблем

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Самолет малайзийской бюджетной авиакомпании Malindo Air Boeing 737-900 вынужден был вернуться в аэропорт вылета в связи с техническими проблемами.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили сегодня представители аэропорта Куала-Лумпура, куда направлялся лайнер.

Как стало известно, через десять минут после вылета из города Кучинг (административный центр малайзийской провинции Саравак) командир принял решение совершить экстренную посадку. Причины случившегося пока не называются.

По предварительной информации, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. В настоящее время специалисты проводят техническую проверку самолета.