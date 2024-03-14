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Boeing 777 экстренно сел в Лос-Анджелесе из-за технической проблемы

Boeing 777 экстренно сел в Лос-Анджелесе из-за технической проблемы Техническая неисправность у самолета компании Boeing привела к вынужденной посадке пассажирского лайнера в международном аэропорту Лос-Анджелеса.
Другие страны
14 марта 2024 г. 11:31
Boeing 777 экстренно сел в Лос-Анджелесе из-за технической проблемы

Техническая неисправность у самолета компании Boeing привела к вынужденной посадке пассажирского лайнера в международном аэропорту Лос-Анджелеса.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CBS News.

"Boeing 777 компании Amercian Airlines был вынужден в среду совершить экстренную посадку в международном аэропорту Лос-Анджелеса из-за некой технической проблемы", - говорится в сообщении телеканала.

По словам представителя компании, на которого ссылается телеканал, о возникшей проблеме сообщил пилот самолета. Однако что именно стало причиной экстренной посадки не сообщается. При посадке никто из пассажиров не пострадал.

В понедельник около 50 человек пострадали из-за технической неполадки, возникшей во время полета самолета Boeing авиакомпании LATAM, следовавшего из австралийского Сиднея в новозеландский Окленд. Как сообщал телеканал CNN, пилот рейса заявил, что на время потерял контроль над самолетом.

Ранее газета New York Times сообщала, что компания Boeing не прошла 33 из 89 проверок Управления гражданской авиации (FAA) США, которые ведомство начало в рамках расследования инцидента с оторвавшимся в полете фрагментом фюзеляжа у самолета модели 737 Max. По данным издания, Boeing и его поставщик Spirit AeroSystems нарушили многие требования по контролю качества при сборке самолетов.

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Версия на английском языке American Airlines Boeing 777 forced to make emergency landing

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