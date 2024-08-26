Боаоский азиатский форум пройдет на Хайнане 25-28 марта

Руководство Боаоского азиатского форума (БАФ) планирует провести следующее ежегодное мероприятие в провинции Хайнань 25-28 марта 2025 года.

Руководство Боаоского азиатского форума (БАФ) планирует провести следующее ежегодное мероприятие в китайской провинции Хайнань 25-28 марта 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил председатель правления БАФ, бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

По его словам, БАФ по традиции сосредоточит внимание на развитии Азиатского региона и ключевых проблемах глобальной повестки. Его ключевой задачей станет "укрепление солидарности и сотрудничества международного сообщества, поиск путей для общего развития и построения совместного будущего".