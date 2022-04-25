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BMW приостанавливает производство в Баварии из-за нехватки деталей с Украины

BMW приостанавливает производство в Баварии из-за нехватки деталей с Украины Германский автогигант BMW приостанавливает производство на заводе в Регенсбурге (федеральная земля Бавария) на юге Германии в связи с проблемами в поставках полупроводников и комплектующих с Украины.
Другие страны
25 апреля 2022 г. 14:32
BMW приостанавливает производство в Баварии из-за нехватки деталей с Украины

Германский автогигант BMW приостанавливает производство на заводе в Регенсбурге на юге Германии в связи с проблемами в поставках полупроводников и комплектующих с Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя компании.

По его информации, производство автомобилей будет приостановлено как минимум на неделю. Таким образом, с понедельника работа в прессовом, покрасочном, кузовном и сборочном цехах будет временно прекращена. Данная мера, как пишет DPA, коснется примерно трети из 9 тыс. сотрудников, работающих на заводе в Регенсбурге.

Как правило, с конвейера в Регенсбурге ежедневно сходит около 1 000 автомобилей моделей X1, X2 и 1 серии. Однако, как будут развиваться события на предстоящей неделе, пока неясно.

Ранее BMW уже временно приостанавливала производство на трех заводах - в германских городах Мюнхен, Дингольфинг и в австрийском городе Штайр. Причина заключалась в том, что для производства не хватало достаточного количества кабелей, которые в обычное время производятся в Украине. Ранее по той же причине сложности с производством испытывал и германский автоконцерн Volkswagen.

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Версия на английском языке BMW suspends production in Bavaria due to lack of parts from Ukraine

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