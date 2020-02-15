​Блумберг потратил более $1 млн на политическую рекламу в Instagram

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, участвующий в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, потратил уже от $1 млн до 1,5 млн на распространение в Instagram агитационных материалов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС,такие оценки приводятся в статье, опубликованной в пятницу в журнале Forbes.

Как отмечает издание, Блумберг оплачивает услуги примерно 30 лиц, которые активно публикуют материалы подобного рода в Instagram в яркой и запоминающейся форме.

По утверждению экспертов, опрошенных журналистами Forbes, известные люди, у которых свыше 1 млн подписчиков в Instagram, могут требовать в США не менее $10 тыс. за публикацию в соцсети одного сообщения.

В случаях, когда речь идет о материалах политического характера, цена может достигать $50 тыс., утверждается в материале.

Официальные представители предвыборного штаба Блумберга отказались от комментариев относительно утверждений издания.