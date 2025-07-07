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Bloomberg: Зеленский обсудил с Трампом смену посла Украины в США

Bloomberg: Зеленский обсудил с Трампом смену посла Украины в США Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский 4 июля обсудили по телефону вопрос о смене украинского посла в Вашингтоне.
Другие страны
7 июля 2025 г. 13:54
Bloomberg: Зеленский обсудил с Трампом смену посла Украины в США

Американский лидер Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора на прошлой неделе также обсудили вопрос о смене украинского посла в Вашингтоне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным источника агентства, среди возможных кандидатов на пост представителя Киева в США рассматриваются премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко.

Сообщается, что Зеленский поручил МИД Украины обсудить назначение нового посла с американской стороной.

Причины такого шага агентство не раскрывает.

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