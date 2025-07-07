Bloomberg: Зеленский обсудил с Трампом смену посла Украины в США

Американский лидер Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора на прошлой неделе также обсудили вопрос о смене украинского посла в Вашингтоне.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Bloomberg.
По данным источника агентства, среди возможных кандидатов на пост представителя Киева в США рассматриваются премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко.
Сообщается, что Зеленский поручил МИД Украины обсудить назначение нового посла с американской стороной.
Причины такого шага агентство не раскрывает.