Bloomberg: Возможный конфликт вокруг Тайваня обойдется миру в 10 трлн долларов

Вероятная война из-за Тайваня может обойтись мировой экономике в 10 трлн долларов или почти 10% мирового ВВП.

Вероятная война из-за Тайваня может обойтись мировой экономике в 10 трлн долларов или почти 10% мирового ВВП.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на расчеты своих аналитиков, которые рассматривали два сценария: вторжение Китая на Тайвань, в случае которого в конфликт втянут США, а также торговую блокаду острова.

В случае войны в числе последствий эксперты назвали: падение торговли с Тайванем на 100%; снижение ВВП Тайваня на 40%, ВВП Китая - на 16,7%, ВВП США - на 6,7%; снижение мирового ВВП на 10,2% (сильнее всего пострадают страны Восточной Азии, в том числе Южная Корея и Япония).

Блокада острова, по данным агентства, грозит следующими последствиями: ВВП Тайваня снизится на 12,2%, Китая - на 8,9%, США - на 3,3%; снижение мирового ВВП составит 5%.

Ключевой проблемой при любом развитии событий аналитики называют потерю производимых на Тайване чипов и полупроводников. Общая рыночная капитализация 20 крупнейших клиентов тайваньской Semiconductor Manufacturing Co. - около 7,4 трлн долларов. Кроме того, Тайваньский пролив - один из самых загруженных морских путей в мире.

Ситуация на Тайване зависит от президентских выборов, запланированных 13 января. На должность претендуют кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, а также кандидаты от оппозиции - Хоу Юи и Кэ Вэньчжэ. Первый не хочет портить отношения с Китаем, но в прошлом называл себя "прагматичным борцом за независимость Тайваня". Остальные два кандидата обещали принять "прагматичные шаги" для улучшения отношений с КНР, при этом "не жертвуя фактической независимостью острова".

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Джо Байденом и предупреждал, что тайваньский вопрос является для Пекина красной линией. В сентябре 2023 года власти КНР представили план углубления интеграции с островом.