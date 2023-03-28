Bloomberg: Россия скрывает треть своих бюджетных расходов

Россия скрывает треть своих бюджетных расходов, что является показателем влияния года войны на государственные финансы и экономические приоритеты.

Россия скрывает треть своих бюджетных расходов, что является показателем влияния года войны на государственные финансы и экономические приоритеты.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщает агентство на основе анализа данных министерства финансов РФ, секретные расходы до 24 марта выросли до 2,4 трлн рублей (31 млрд долларов), что более чем вдвое превышает уровень за тот же период год назад. Согласно расчетам Bloomberg, планы на 2023 год предусматривали секретную долю бюджета почти в четверть.

Поскольку расходы на вооруженные силы России резко возрастают, оборона - вместе с соответствующей категорией национальной безопасности - теперь уступает только государственным социальным программам по доле расходов.

Расходы РФ на национальную оборону на 24 марта достигли 531 млрд рублей, увеличившись вдвое по сравнению с прошлым годом, еще 379 млрд рублей было потрачено на обеспечение безопасности и правопорядка.

Данные за январь и февраль показали, что Россия имеет рекордный бюджетный дефицит. Министр финансов Антон Силуанов и другие заявляют, что основной причиной того, что бюджет был настолько дефицитным, являются авансовые платежи, сделанные для поддержки бизнеса и экономики.

Наибольший рост приходится на расходы на оборону, за которыми следуют трансферты в регионы. Категории образования и здравоохранения показывают небольшой рост по сравнению с предыдущим годом, в то время как расходы на экономику и социальные программы остаются на том же уровне за тот же период.

Дефицит в 2,58 трлн рублей только за первые два месяца приблизился к плановому уровню в целом по году, который Минфин ожидал на уровне 2,93 трлн руб. Bloomberg Economics прогнозирует, что в этом году дефицит федерального бюджета составит 3-4% от ВВП.

В 2022 году правительство заложило в бюджет значительное увеличение расходов на армию, при этом расходы на оборону должны были превысить первоначальные бюджетные предложения этого года более чем на 43%.

"Санкции 2022 года до сих пор не ограничивали военные расходы российского правительства, - говорится в отчете аналитиков Шведского агентства оборонных исследований. - Вместо этого правительство увеличило военные расходы еще больше, чтобы финансировать свои военные действия в Украине".