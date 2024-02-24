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Bloomberg: Венгрия наложила вето на подписание совместного заявления ЕС по Украине

Bloomberg: Венгрия наложила вето на подписание совместного заявления ЕС по Украине Венгрия не позволила странам - членам Европейского союза подписать совместное заявление по случаю двух лет с начала специальной военной операции России на Украине.
Другие страны
24 февраля 2024 г. 00:07
Bloomberg: Венгрия наложила вето на подписание совместного заявления ЕС по Украине

Венгрия не позволила странам - членам Европейского союза подписать совместное заявление по случаю двух лет с начала специальной военной операции России на Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Ожидалось, что подобное заявление должно было выйти 23 февраля, но этого не случилось из-за наложенного Венгрией вето. По этой причине было опубликовано совместное заявление председателей Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента Урсулы фон дер Ляйен, Шарля Мишеля и Роберты Метсолы.

Кроме того, отмечается, что причины, по которым Венгрия прибегла к вето, пока неясны. Источник Bloomberg также сказал, что у одного из членов ЕС, не входящего в НАТО, тоже были сомнения по поводу некоторых разделов заявления.

Венгрия занимает особую позицию в Европейском союзе по поводу конфликта на Украине. Она выражает поддержку территориальной целостности Украины, однако также выступает за защиту прав русскоязычного населения. Будапешт стремится минимизировать свои экономические потери от санкций против РФ и поддерживает диалог с Москвой, выступая за дипломатическое урегулирование конфликта

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