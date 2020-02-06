Bloomberg: в программном обеспечении лайнера Boeing 737 MAX обнаружен новый дефект

Инженеры американской корпорации Boeing обнаружили новый дефект в программном обеспечении модели Boeing 737 MAX, сборка которой была приостановлена 20 января.

Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на главу Федерального авиационного управления США Стива Диксона.

По данным агентства, речь идет о неполадках в системе стабилизации. Отмечается, что проблему необходимо устранить, прежде чем самолет можно будет вернуть в эксплуатацию

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.