Bloomberg: В ФРГ из-за снижения выработки энергии ветра подорожает электричество

Выработка электроэнергии ветровыми установками в Германии резко сократится в пятницу из-за похолодания, что может увеличить зависимость от угольных и лигнитовых электростанций.

Выработка электроэнергии ветровыми установками в Германии резко сократится в пятницу из-за похолодания, что может увеличить зависимость от угольных и лигнитовых электростанций.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Bloomberg .

Спрос на более дорогие и менее экологичные источники энергии привел к увеличению стоимости электроэнергии. Согласно прогнозам, электроэнергия на следующую неделю подорожает на 3%.

Вместе с тем, ожидается, что цены на поставки электроэнергии на следующий день выросли на 36%, достигнув €130,25 за МВт⋅ч, что является максимумом с 12 ноября.

Ситуация усугубляется явлением Dunkelflaute - периодами, когда производство энергии из возобновляемых источников практически прекращается. Низкая выработка ветра и солнечной энергии усиливает нагрузку на традиционные электростанции, повышая затраты на электроэнергию. Аналогичная ситуация в ноябре уже приводила к росту цен до уровней, зафиксированных в период энергетического кризиса.