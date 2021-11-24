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Bloomberg: В Британии сомнительные компании получили антикризисные госкредиты

Bloomberg: В Британии сомнительные компании получили антикризисные госкредиты В Великобритании несколько компаний получили государственные кредиты на 130 млн фунтов стерлингов в рамках масштабной программы правительства по оказанию помощи бизнесу в разгар пандемии COVID-19.
Другие страны
24 ноября 2021 г. 14:56
Bloomberg: В Британии сомнительные компании получили антикризисные госкредиты

В Великобритании несколько компаний получили государственные кредиты на 130 млн фунтов стерлингов в рамках масштабной программы правительства по оказанию помощи бизнесу в разгар пандемии COVID-19.

Как передает Report, такое расследование провело агентство Bloomberg.

Расследование показало, что небольшим компаниям, образованным буквально за несколько дней до подачи заявки на кредит, либо не осуществлявшим деятельность в последние несколько лет фирмам выданы кредиты. Поддержка была оказана в рамках антикризисной программы по кредитованию бизнеса, которая оценивается в 26,4 млрд фунтов.

На кредиты в 130 млн фунтов были выданы госгарантии в размере 80% от суммы финансирования.

Bloomberg отмечает, что сомнительные компании в основном пользовались такими упрощенными схемами, получая от региональных банков кредиты на суммы до 5 млн фунтов.

Результаты расследования были представлены соответствующим ведомствам страны, которые заверили агентство о том, что с целью выявления подобных махинаций ведется работа с кредиторами и правоохранительными органами.

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Версия на английском языке Bloomberg: Questionable firms received anti-crisis government loans in UK

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