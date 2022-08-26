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Bloomberg: В Афганистане ввели запрет на криптовалюты

Bloomberg: В Афганистане ввели запрет на криптовалюты Центральный банк Афганистана ввел общенациональный запрет на криптовалюты в этом месяце. А режим Талибов арестовал нескольких дилеров, которые нарушили приказ прекратить торговлю цифровыми токенами.
Другие страны
26 августа 2022 г. 15:21
Bloomberg: В Афганистане ввели запрет на криптовалюты

Центральный банк Афганистана ввел общенациональный запрет на криптовалюты в этом месяце. А режим Талибов арестовал нескольких дилеров, которые нарушили приказ прекратить торговлю цифровыми токенами.

Как сообщает Report, об этом передает Bloomberg cсо ссылкой на высокопоставленного полицейского чиновника.

"Криптовалюта стала популярным способом перевода денег в страну и из нее, которая отключена от мировой банковской системы из-за наложенных санкций", — отмечается в статье.

Глава отдела уголовных расследований полицейского управления в Герате Сайед Шах Саадаат сообщил агентству, что "Центральный банк отдал нам приказ запретить всем менялам, частным лицам и бизнесменам торговать мошенническими цифровыми валютами, такими как то, что обычно называют биткоином".

Саадаат сказал, что 13 человек были арестованы. Большинство из них были освобождены под залог.

"В то время как в Герате, третьем по величине городе Афганистана и центре торговли цифровыми токенами, было закрыто более 20 предприятий, связанных с криптовалютами. Четыре из шести крипто-брокерских контор в Афганистане расположены в городе, примерно в 75 милях (121 километре) от иранской границы", — уточнил Bloomberg.

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Версия на английском языке Taliban ban crypto in Afghanistan

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