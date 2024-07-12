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Bloomberg: Украина получит меньше истребителей F-16, чем планировалось ранее

Bloomberg: Украина получит меньше истребителей F-16, чем планировалось ранее Украина получит меньше истребителей F-16 этим летом из-за языкового барьера летчиков и сложной логистики в доставке запчастей.
Другие страны
12 июля 2024 г. 20:18
Bloomberg: Украина получит меньше истребителей F-16, чем планировалось ранее

Украина получит меньше истребителей F-16 этим летом из-за языкового барьера летчиков и сложной логистики в доставке запчастей.

Как передает Report, об этом агентству Bloomberg сообщили источники.

В статье отмечается, что отправка военных самолетов - очень разрекламированный элемент саммита НАТО, который недавно прошел в Вашингтоне.

Отправка истребителей осложнялось задержками, вопросами, связанными с запасными частями, и языковым барьером между украинскими пилотами и их иностранными инструкторами: "Планировщики также обеспокоены тем, что в стране недостаточно взлетно-посадочных полос, а те, которые у нее есть, уязвимы для российских атак".

"По одним данным Украина сможет сформировать только одну эскадрилью в 15-24 самолетов из 300 запланированных. Другой источник сказал, что Киев рассчитывает получить шесть F-16 этим летом и до 20 к концу года", - отмечает Bloomberg.

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Версия на английском языке Bloomberg: Ukraine to get far fewer numbers of F-16s than was planned
Версия на азербайджанском языке “Bloomberg”: Ukrayna planlaşdırılandan az F-16 alacaq

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