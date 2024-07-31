Bloomberg: Украина получила первую партию истребителей F-16

Первая небольшая партия истребителей F-16 от союзников по НАТО доставлена в Украину.

Первая небольшая партия истребителей F-16 от союзников по НАТО доставлена в Украину.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно информации, пока неясно, смогут ли украинские летчики, которые в течение последних месяцев тренировались на Западе, немедленно приступить к использованию боевых самолетов или этот процесс займет больше времени.

Агентство не уточняет точное количество истребителей и страны, отправивших F-16 Киеву, в то же время называет их передачу "долгожданным шагом", на который потребовалось больше года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что обещанные Киеву западными странами F-16 все еще не пришли. 10 июля пресс-служба Белого дома распространила совместное заявление лидеров Дании, Нидерландов и США о планах предоставить Украине истребители F-16. Президент США Джо Байден заявил, что союзники по НАТО работают над тем, чтобы "украинские летчики применяли F-16 уже этим летом".