Bloomberg указал на избыток газа в Европе, но трудности впереди

Страны Европы накопили больше газа, чем им нужно, из-за резкого увеличения импорта сжиженного газа в сочетании с необычно теплой погодой.

Страны Европы накопили больше газа, чем им нужно, из-за резкого увеличения импорта сжиженного газа в сочетании с необычно теплой погодой.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg .

Стало известно, что газовые хранилища почти заполнены еще до того, как европейцы успели поднять температуру в своих домах. Однако, риски еще впереди: многое зависит от погоды, ведь резкое похолодание быстро заставит Европу начать использование запасов.

Правительства также озабочены угрозой новых диверсий на энергетических объектах, которые могут перевернуть рынок. Но в конце октября ситуация лучше, чем политики могли надеяться.

Теплая погода пока помогает ограничить спрос, но европейские политики озабочены тем, что пониженные цены на газ приведут к росту потребления, когда температура снизится.

Ожидается, что избыток газа в Европе будет продолжаться, по меньшей мере, до декабря. Маловероятно, что в ноябре Европа увидит длительное похолодание.

Кроме этого, по оценкам, сокращение спроса на газ в 2022 году оценивается примерно в 7-9%, в основном за счет отключения крупных промышленных потребителей. Однако это не достигает целевого показателя ЕС в 15%.