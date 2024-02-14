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Bloomberg: Турция может заблокировать избрание Рютте генсеком НАТО

Bloomberg: Турция может заблокировать избрание Рютте генсеком НАТО Турция хочет получить определенные гарантии от и.о. премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, прежде чем одобрить его заявку на пост следующего генерального секретаря НАТО.
Другие страны
14 февраля 2024 г. 01:14
Bloomberg: Турция может заблокировать избрание Рютте генсеком НАТО

Турция хочет получить определенные гарантии от и.о. премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, прежде чем одобрить его заявку на пост следующего генерального секретаря НАТО.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что официальная Анкара заинтересована в том, чтобы Рютте или любой другой кандидат не был предвзято настроен по отношению к членам альянса в Евросоюзе, в частности, не поддавался давлению со стороны Греции и Кипра.

Турецкая сторона также хочет, чтобы Рютте позволил Анкаре участвовать в партнёрстве НАТО с ЕС и чтобы между союзниками по НАТО не было ограничений на экспорт оборонной продукции.

В целом политическое руководство Турции принципиально положительно относится к кандидатуре Рютте, утверждают источники агентства.

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Версия на азербайджанском языке “Bloomberg”: Türkiyə Ruttenin NATO-nun baş katibi təyin edilməsini bloklaya bilər

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