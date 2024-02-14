Bloomberg: Турция может заблокировать избрание Рютте генсеком НАТО

Турция хочет получить определенные гарантии от и.о. премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, прежде чем одобрить его заявку на пост следующего генерального секретаря НАТО.

Турция хочет получить определенные гарантии от и.о. премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, прежде чем одобрить его заявку на пост следующего генерального секретаря НАТО.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что официальная Анкара заинтересована в том, чтобы Рютте или любой другой кандидат не был предвзято настроен по отношению к членам альянса в Евросоюзе, в частности, не поддавался давлению со стороны Греции и Кипра.

Турецкая сторона также хочет, чтобы Рютте позволил Анкаре участвовать в партнёрстве НАТО с ЕС и чтобы между союзниками по НАТО не было ограничений на экспорт оборонной продукции.

В целом политическое руководство Турции принципиально положительно относится к кандидатуре Рютте, утверждают источники агентства.