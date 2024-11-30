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Bloomberg: Трюдо прилетел во Флориду для встречи с Трампом

Bloomberg: Трюдо прилетел во Флориду для встречи с Трампом Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в штат Флорида для встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом.
Другие страны
30 ноября 2024 г. 06:16
Bloomberg: Трюдо прилетел во Флориду для встречи с Трампом

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в штат Флорида для встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его сведениям, Трюдо прилетел в пятницу вечером в Палм-Бич, где располагается резиденция Трампа. Как ожидается, позднее в этот же день канадский премьер проведет переговоры с избранным президентом США.

Напомним, что 25 ноября Трамп заявил, что в первый день работы на посту президента 20 января 2025 года введет пошлины в размере 25% на все товары из Канады и Мексики в связи с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков. Вашингтон, Мехико и Оттава связаны трехсторонним договором (USMCA), который предполагает создание зоны свободной торговли между государствами.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум пообещала Трампу ввести ответные пошлины, а Трюдо после заявления республиканца обсудил с ним в телефонном разговоре последствия торговых ограничений.

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Версия на азербайджанском языке Bloomberg: Trüdo Tramp ilə görüşmək üçün Floridaya gedib

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