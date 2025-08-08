О нас

Bloomberg: Tesla прекратила работу над суперкомпьютером Dojo

Bloomberg: Tesla прекратила работу над суперкомпьютером Dojo Американская компания - производитель электромобилей Tesla распускает команду, которая работала над суперкомпьютером Dojo.
8 августа 2025 г. 04:24
Bloomberg: Tesla прекратила работу над суперкомпьютером Dojo

Американская компания - производитель электромобилей Tesla распускает команду, которая работала над суперкомпьютером Dojo.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, руководитель проекта Питер Бэннон покинет компанию. Как минимум 20 членов его команды уволились, оставшихся сотрудников перевели в другие проекты Tesla. Теперь компания планирует активнее полагаться на своих технологических партнеров, включая американские компании Nvidia и Advanced Micro Devices, а также южнокорейскую Samsung Electronics.

