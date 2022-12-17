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Tesla объявит о строительстве завода в Мексике на следующей неделе

Tesla объявит о строительстве завода в Мексике на следующей неделе Tesla объявит о строительстве завода по производству электромобилей в Мексике на следующей неделе.
Другие страны
17 декабря 2022 г. 10:20
Tesla объявит о строительстве завода в Мексике на следующей неделе

Tesla объявит о строительстве завода по производству электромобилей в Мексике на следующей неделе.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, завод будет построен в городе Монтеррей в штате Нуэво-Леон. Он станет первым предприятием компании в Северной Америке, расположенным за пределами США. Завод в Мексике станет частью программы по расширению глобального производства, в которую также входят фабрики в Остине, Берлине и Шанхае.

Информация о сроках начала эксплуатации завода и о том, какие модели будут на нем производиться, может быть также объявлена в ближайшие дни, уточняет Bloomberg.

На электромобили, произведенные в Мексике, возможно, будет распространяться право на налоговые субсидии, предусмотренные американским законом о снижении инфляции.

Ранее владелец Tesla Илон Маск объявил о поставленной цели продавать 20 млн электромобилей ежегодно к 2030 году. Если план будет реализован, на долю компании будет приходиться около 20% мирового производства автомобилей.

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