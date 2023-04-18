Bloomberg: Тайвань закупит в США 400 антикорабельных ракет

Тайвань закупит у аэрокосмической корпорации Boeing 400 антикорабельных ракет.

Тайвань закупит у аэрокосмической корпорации Boeing 400 антикорабельных ракет.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с деталями сделки источники.

Агентство уточняет, что речь идет о тактических ракетах Harpoon. Впервые это будут ракеты наземного базирования, а не корабельного, как ранее. Поставки будут осуществляться в рамках решения о продаже оружия Тайваню, принятого Конгрессом США в 2020 году.

12 апреля портал The Defense Post со ссылкой на уведомление Пентагона сообщил, что военно-морские силы США заключили контракт с фирмой Boeing на производство и поставку им 400 противокорабельных тактических ракет Harpoon и сопутствующего оборудования на сумму $1,7 млрд. Представители оборонного ведомства тогда не стали уточнять, предназначаются ли эти ракеты для Тайваня.