О нас

Bloomberg: Тайвань закупит в США 400 антикорабельных ракет

Bloomberg: Тайвань закупит в США 400 антикорабельных ракет Тайвань закупит у аэрокосмической корпорации Boeing 400 антикорабельных ракет.
Другие страны
18 апреля 2023 г. 02:19
Bloomberg: Тайвань закупит в США 400 антикорабельных ракет

Тайвань закупит у аэрокосмической корпорации Boeing 400 антикорабельных ракет.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с деталями сделки источники.

Агентство уточняет, что речь идет о тактических ракетах Harpoon. Впервые это будут ракеты наземного базирования, а не корабельного, как ранее. Поставки будут осуществляться в рамках решения о продаже оружия Тайваню, принятого Конгрессом США в 2020 году.

12 апреля портал The Defense Post со ссылкой на уведомление Пентагона сообщил, что военно-морские силы США заключили контракт с фирмой Boeing на производство и поставку им 400 противокорабельных тактических ракет Harpoon и сопутствующего оборудования на сумму $1,7 млрд. Представители оборонного ведомства тогда не стали уточнять, предназначаются ли эти ракеты для Тайваня.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
17 апреля 2023 г. 15:53
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
15 апреля 2023 г. 14:10
Политолог: Румыния выиграет от поставок энергии из Азербайджана по дну Черного моря
Политолог: Румыния выиграет от поставок энергии из Азербайджана по дну Черного моря
14 апреля 2023 г. 15:35
Эксперт: Ереван намеренно накаляет ситуацию в регионе
Эксперт: Ереван намеренно накаляет ситуацию в регионе
14 апреля 2023 г. 14:02
Политолог: Зангезурский коридор будет способствовать экономическому росту всех участников проекта
Политолог: Зангезурский коридор будет способствовать экономическому росту всех участников проекта
13 апреля 2023 г. 16:32
Профессор: Турция стала сильнейшим государством в регионе благодаря успешной дипломатии
Профессор: Турция стала сильнейшим государством в регионе благодаря успешной дипломатии
13 апреля 2023 г. 14:20
Ирландский историк: Армения затягивает переговоры, а между тем гибнут люди с обеих сторон
Ирландский историк: Армения затягивает переговоры, а между тем гибнут люди с обеих сторон
13 апреля 2023 г. 13:52
Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны
Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны
12 апреля 2023 г. 18:06
Госкомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
ФотоГоскомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
11 апреля 2023 г. 15:54
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
10 апреля 2023 г. 14:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi