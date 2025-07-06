Bloomberg: Таиланд предложит США обновленное торговое соглашение

Таиланд намерен предложить США новое торговое соглашение, которое предоставит американским компаниям более широкий доступ к рынку страны.

Таиланд намерен предложить США новое торговое соглашение, которое предоставит американским компаниям более широкий доступ к рынку страны.

Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg , об этом заявил министр финансов Таиланда Пхичай Чунхавачира.

По его сведениям, новое предложение Таиланда предполагает сокращение торгового профицита с США, который сейчас составляет порядка $46 млрд, на 70% за 5 лет. Власти Таиланда хотят избежать введения Вашингтоном таможенных пошлин в размере 36%, для этого американским сельскохозяйственным и промышленным компаниям будет предоставлен более широкий доступ на рынок страны, тарифы на большинство групп товаров из США будут отменены.

Таиланд намерен направить проект соглашения администрации президента США Дональда Трампа до 9 июля. В Бангкоке надеются, что по новому соглашению Вашингтон установит пошлины на уровне 10%, однако полагают, что тарифы до 20% также будут приемлемыми. "Худшее, что может произойти - это если мы получим сделку, которая будет хуже, чем у наших соседей по региону", - отметил министр.