Bloomberg: США рассматривают возможность эвакуации семей дипломатов в Украине

Соединенные Штаты могут в ближайшие дни эвакуировать семьи сотрудников своего посольства на Украине.

Соединенные Штаты могут в ближайшие дни эвакуировать семьи сотрудников своего посольства на Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Согласно плану, предполагается обязательная эвакуация членов семей сотрудников посольства. Смогут покинуть страну также сотрудники, в чьи обязанности не входит выполнение критически важных для работы диппредставительства функций, однако принимать решение об отъезде они будут самостоятельно.

Bloomberg отмечает, что окончательное решение относительно этих планов еще не принято, хотя это может произойти в ближайшие дни. Наличие подобных намерений также не означает уверенности в том, что Россия начнет "вторжение" на Украину, добавляет агентство.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.