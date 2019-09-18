Bloomberg: США пригласили представителей 50 стран обсудить сертификацию 737 MAX

Федеральное авиационное управление США (ФАУ) пригласило представителей регулирующих органов десятков стран, где эксплуатировались Boeing 737 MAX, неформально обсудить процесс сертификации самолетов этой серии.

Как передает Report, об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg.

Встреча запланирована на 23 сентября.

По его данным, приглашение направлено группе JATR (Joint Authorities Technical Review), которая включает представителей 50 стран.

Председателем является бывший руководитель американского Национального управления по безопасности на транспорте Кристофер Харт.