Bloomberg: США предложили резолюцию с призывом о прекращении огня на Ближнем Востоке

США предложили резолюцию ООН с призывом о временном прекращении огня в войне Израиля и палестинского исламистского движения ХАМАС, в которой предупредили об угрозе проведения Тель-Авивом наземной операции в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом.

США предложили резолюцию ООН с призывом о временном прекращении огня в войне Израиля и палестинского исламистского движения ХАМАС, в которой предупредили об угрозе проведения Тель-Авивом наземной операции в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на копию документа.

В тексте говорится, что наступление израильских сил в Рафахе "привело бы к дальнейшему ущербу гражданским лицам и их дальнейшему перемещению, в том числе потенциально в соседние страны, что имело бы серьезные последствия для мира и безопасности региона".