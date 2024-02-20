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Bloomberg: США предложили резолюцию с призывом о прекращении огня на Ближнем Востоке

Bloomberg: США предложили резолюцию с призывом о прекращении огня на Ближнем Востоке США предложили резолюцию ООН с призывом о временном прекращении огня в войне Израиля и палестинского исламистского движения ХАМАС, в которой предупредили об угрозе проведения Тель-Авивом наземной операции в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом.
Другие страны
20 февраля 2024 г. 07:52
Bloomberg: США предложили резолюцию с призывом о прекращении огня на Ближнем Востоке

США предложили резолюцию ООН с призывом о временном прекращении огня в войне Израиля и палестинского исламистского движения ХАМАС, в которой предупредили об угрозе проведения Тель-Авивом наземной операции в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на копию документа.

В тексте говорится, что наступление израильских сил в Рафахе "привело бы к дальнейшему ущербу гражданским лицам и их дальнейшему перемещению, в том числе потенциально в соседние страны, что имело бы серьезные последствия для мира и безопасности региона".

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Версия на азербайджанском языке Bloomberg: ABŞ Yaxın Şərqdə atəşkəsə çağıran qətnamə təklif edib

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