Bloomberg: США ограничены в вопросе поставок оружия Украине

Администрация президента США Джо Байдена ограничена в возможности наращивания объемов поставок вооружений киевским властям, несмотря на стремление максимально усилить Украину до прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа.

Администрация президента США Джо Байдена ограничена в возможности наращивания объемов поставок вооружений киевским властям, несмотря на стремление максимально усилить Украину до прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа.

Как передает Report , об этом пишет агентство Bloomberg.

Байден и его администрация, как утверждает СМИ, не могут серьезно наращивать поставки вооружений, так как большинство выделенных Конгрессом США ассигнований распространяются на предоставление киевским властям тех вооружений, которые находятся на складах Пентагона.

Таким образом, указывает агентство, американские власти не могут направить Киеву большое количество оружия и боеприпасов, так как это снизит обороноспособность американских войск.

Байден и его администрация, пишет Bloomberg, стараются оказать максимальную поддержку Киеву и давление на Москву за оставшиеся менее чем два месяца с тем, чтобы попытаться создать видимость того, что у Украины якобы есть потенциал для того, чтобы дать России отпор.