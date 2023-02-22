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Bloomberg: США направят Украине дальнобойные бомбы Jdam-ER с GPS

Bloomberg: США направят Украине дальнобойные бомбы Jdam-ER с GPS США передадут Украине дальнобойные бомбы Jdam-ER с GSP-наведением и дальностью поражения до 45 миль (более 72 км) производства компании Boeing.
Другие страны
22 февраля 2023 г. 11:55
Bloomberg: США направят Украине дальнобойные бомбы Jdam-ER с GPS

США передадут Украине дальнобойные бомбы Jdam-ER с GSP-наведением и дальностью поражения до 45 миль (более 72 км) производства компании Boeing.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Пентагон объявлял, что в рамках декабрьского пакета военной помощи Киеву поставят "высокоточные авиационные боеприпасы", но какие именно, не уточнялось. Представитель Пентагона Келли Флинн заявила, что США не будут раскрывать подробности об отправляемых боеприпасах в целях безопасности.

Бомбы Jdam-ER используются ВВС и ВМС США, их также продали более чем в 26 стран. Их можно устанавливать на неуправляемые бомбы весом от 220 до 900 кг, превращая их в управляемые. После сброса бомба "раскрывает крылья", что увеличивает дальность ее полета в три раза. Jdam-ER повышенной дальности был разработан в сотрудничестве с ВВС Австралии.

Отметим, что 20 января Boeing получила заказ от ВВС США на сумму 40,5 млн долларов в рамках заключенного ранее соглашения о производстве Jdam-ER. Работа должна быть завершена к 30 июня. По данным Bloomberg, это свидетельствует о том, что США и Украина разработали метод, с помощью которого украинские истребители советских времен могут программировать и запускать Jdam-ER.

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Версия на азербайджанском языке KİV: “ABŞ Ukraynaya uzaqmənzilli JDAM-ER bombaları göndərəcək”
Версия на английском языке US to provide Ukraine with Jdam-ER long-range version of GPS-guided bomb

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