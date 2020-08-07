Bloomberg: США намерены ввести санкции против главы администрации Гонконга

Санкции будут введены в связи с их ролью в "сокращении политических свобод" в Гонконге

Американские власти планируют в пятницу ввести санкции в отношении главы администрации Гонконга Кэрри Лам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агенство Bloomberg​​​​.

По информации его источников, вместе с Лам ограничительным мерам со стороны администрации президента США Дональда Трампа будут также подвергнуты несколько китайских чиновников из числа членов Коммунистической партии Китая. Источники агентства подчеркивают, что санкции будут введены в связи с их ролью в "сокращении политических свобод" в Гонконге.