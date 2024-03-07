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СМИ: США намерены инвестировать около 3,5 млрд долларов в Intel

СМИ: США намерены инвестировать около 3,5 млрд долларов в Intel Правительство США намерено инвестировать порядка 3,5 млрд долларов в развитие корпорации Intel.
Другие страны
7 марта 2024 г. 19:27
СМИ: США намерены инвестировать около 3,5 млрд долларов в Intel

Правительство США намерено инвестировать порядка 3,5 млрд долларов в развитие корпорации Intel.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, Intel на эти средства будет развивать производство полупроводников и других высокотехнологичных комплектующих для оборонных нужд страны. Деньги, как указывают источники, будут выделяться в течение трех лет.

Агентство отмечает, что законопроект уже находится на рассмотрении в Конгрессе США, и, как ожидается, будет принят уже на этой неделе.

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Версия на азербайджанском языке KİV: ABŞ “Intel”ə 3,5 milyard dollar investisiya qoymaq niyyətindədir

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