О нас

Bloomberg: США и союзники провели тайную встречу с Украиной по "мирному плану"

Bloomberg: США и союзники провели тайную встречу с Украиной по "мирному плану" G7 и некоторые страны "глобального Юга" в Эр-Рияде провели тайную встречу с украинской стороной для обсуждения возможности мирных переговоров между Киевом и Москвой.
Другие страны
9 января 2024 г. 17:33
Bloomberg: США и союзники провели тайную встречу с Украиной по мирному плану

G7 и некоторые страны "глобального Юга" в Эр-Рияде провели тайную встречу с украинской стороной для обсуждения возможности мирных переговоров между Киевом и Москвой.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Встреча состоялась 16 декабря. В ней приняли участие Саудовская Аравия, Индия и Турция. Причина секретности была связана с тем, чтобы страны-участницы переговоров чувствовали себя более комфортно.

Отмечается, что узкий формат переговоров позволил более свободно и откровенно обсуждать украинскую формулу мира, а также принципы потенциального взаимодействия с Россией в будущем.

По данным агентства, Украина и G7 запланировали провести более широкую встречу на следующей неделе в Швейцарии, в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе.

Ранее сегодня украинские СМИ сообщили о том, что президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе может посетить Швейцарию. Его визит может продлиться не менее двух дней.

Источники также отмечают, что Зеленский хочет лично выступить на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 15 по 19 января.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Bloomberg: US and allies held secret meeting with Ukraine on peace plan

Самое важное

Состоялась встреча президентов Азербайджана и ОАЭ в расширенном составе
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и ОАЭ в расширенном составе
9 января 2024 г. 15:02
ЦИК не зарегистрирует кандидатуры 10 человек из-за отсутствия необходимых документов
ЦИК не зарегистрирует кандидатуры 10 человек из-за отсутствия необходимых документов
9 января 2024 г. 11:46
Кандидаты в президенты смогут проводить предвыборную агитацию на освобожденных территориях
Кандидаты в президенты смогут проводить предвыборную агитацию на освобожденных территориях
9 января 2024 г. 11:41
В Ханкенди и Ходжалы обнаружено большое количество оружия и боеприпасов
В Ханкенди и Ходжалы обнаружено большое количество оружия и боеприпасов
9 января 2024 г. 10:51
В результате пожара в Республиканском перинатальном центре погибли 4 ребенка, трое отравились дымом
В результате пожара в Республиканском перинатальном центре погибли 4 ребенка, трое отравились дымом
9 января 2024 г. 10:49
От имени президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь лидера ОАЭ
ФотоОт имени президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь лидера ОАЭ
8 января 2024 г. 22:40
В соцсетях создаются фейковые аккаунты от имени кандидатов в президенты
В соцсетях создаются фейковые аккаунты от имени кандидатов в президенты
8 января 2024 г. 15:31
Установлена личность одного из арестованных в Азербайджане французских шпионов
Установлена личность одного из арестованных в Азербайджане французских шпионов
8 января 2024 г. 15:27
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Японии в Азербайджане
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Японии в Азербайджане
7 января 2024 г. 16:40
Назван президент COP29
Назван президент COP29
7 января 2024 г. 15:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi