Bloomberg: США и союзники провели тайную встречу с Украиной по "мирному плану"

G7 и некоторые страны "глобального Юга" в Эр-Рияде провели тайную встречу с украинской стороной для обсуждения возможности мирных переговоров между Киевом и Москвой.

G7 и некоторые страны "глобального Юга" в Эр-Рияде провели тайную встречу с украинской стороной для обсуждения возможности мирных переговоров между Киевом и Москвой.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Встреча состоялась 16 декабря. В ней приняли участие Саудовская Аравия, Индия и Турция. Причина секретности была связана с тем, чтобы страны-участницы переговоров чувствовали себя более комфортно.

Отмечается, что узкий формат переговоров позволил более свободно и откровенно обсуждать украинскую формулу мира, а также принципы потенциального взаимодействия с Россией в будущем.

По данным агентства, Украина и G7 запланировали провести более широкую встречу на следующей неделе в Швейцарии, в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе.

Ранее сегодня украинские СМИ сообщили о том, что президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе может посетить Швейцарию. Его визит может продлиться не менее двух дней.

Источники также отмечают, что Зеленский хочет лично выступить на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 15 по 19 января.