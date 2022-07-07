Bloomberg: США и союзники обсуждают предельную цену $40-60 для российской нефти

Соединенные Штаты и их союзники обсуждают установление предельной цены на российскую нефть в диапазоне 40-60 долларов США за баррель.

Соединенные Штаты и их союзники обсуждают установление предельной цены на российскую нефть в диапазоне 40-60 долларов США за баррель.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

В ходе дискуссий, которые начались в преддверии саммита Группы семи (G7) в Германии 26-28 июня, союзники изучают несколько способов ограничить доходы России от нефти. При этом они стремятся свести к минимуму воздействие таких мер на собственную экономику, пишет агентство.

По словам источников, диапазон обсуждаемых предельных цен колеблется от того, что считается предельной себестоимостью производства в России, и цены на российскую нефть до начала военной действий в Украине.

Администрация американского президента Джо Байдена считает ограничение в 40 долларов США слишком низким, сообщили источники. Цель состоит в том, чтобы сократить доходы Москвы, но есть риск, что плохо реализованные меры приведут к скачку цен на нефть, пишет Bloomberg.