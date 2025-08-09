Bloomberg: США и России работают над соглашением по Украине

США работают над соглашением с РФ о прекращении российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Вашингтон и Москва стремятся достичь соглашения о прекращении конфликта между РФ и Украиной. Американские и российские чиновники работают над соглашением по территориям для планируемого саммита между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным", - говорится в материале.

Bloomberg отмечает, что Украина рискует столкнуться с необходимостью согласиться на потерю территорий, в то время как Европа выражает опасения, что ей придется следить за соблюдением режима прекращения огня.

Источники агентства предупредили, что условия и планы соглашения все еще неясны и могут измениться.