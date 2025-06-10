Bloomberg: США и Китай 10 июня продолжат торговые переговоры в Лондоне

Делегации США и Китая 10 июня продолжат торговые переговоры в столице Великобритании.

Делегации США и Китая 10 июня продолжат торговые переговоры в столице Великобритании.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, 9 июня обсуждения продлились более шести часов и возобновятся 10 июня в 10:00 по местному (13:00 по бакинскому) времени.

Министр финансов США Скотт Бессент, отмечает агентство, назвал состоявшуюся 9 июня встречу "хорошей", а министр торговли Говард Латник заявил, что обсуждения были "плодотворными".

Помимо Бессента и Латника, в состав американской делегации входит представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир. Китайскую сторону представляет вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн. Он не стал общаться с прессой по завершении первого дня переговоров, указывает агентство.

Механизм торгово-экономических консультаций КНР и США был создан по итогам переговоров в Женеве, прошедших с 10 по 11 мая. На той встрече в Швейцарии Пекин и Вашингтон договорились о частичном снижении взаимных пошлин, размер которых к маю превысил 100%.