Bloomberg: США достигли договоренностей об условиях торговой сделки с Китаем

США достигли договоренностей об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщило агентство Bloomberg.

По сведениям источников агентства, достигнутые американскими переговорщиками договоренности теперь должны быть одобрены президентом США Дональдом Трампа. По данным Блумберг, представители США на переговорах намерены в течение дня провести встречу с американским лидером, в ходе которой сделка может быть одобрена.

Ранее в четверг Трамп написал в своем Twitter о том, что Вашингтон "подходит очень близко" к заключению торговой сделки с Китаем.