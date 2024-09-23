Bloomberg: США беспокоит укрепление отношений России, Ирана, Китая и КНДР

США беспокоит углубление связей между Россией, Ираном, Китаем и КНДР.

США беспокоит углубление связей между Россией, Ираном, Китаем и КНДР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Издание отмечает, что Вашингтон и его союзников тревожат "скорость и интенсивность", с которыми эти страны наращивают взаимодействие, чтобы бросить вызов американскому доминированию на мировой арене, несмотря на жесткие западные санкции.

"Влияние США ослабевает, и оно ослабевает очень быстро. Растущие державы хотят заявить о себе в многостороннем пространстве", - сказал агентству бывший постоянный представитель Кении при ООН, руководитель Центра международного сотрудничества Нью-Йоркского университета Мартин Кимани.

В качестве примеров ослабления позиций США Bloomberg указывает, что Вашингтону не удается убедить Израиль заключить соглашение о прекращении огня с радикальным палестинским движением ХАМАС и что возглавляемая Соединенными Штатами коалиция не смогла заставить мятежное йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) прекратить атаки на коммерческие суда в Красном море. В Африке же американцы были вытеснены со своих баз, поскольку Китай и Россия усиливают свое влияние, добавляет Bloomberg.