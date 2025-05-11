Bloomberg: Совет национальной безопасности при Трампе утратил былое значение

Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома

Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома, ранее игравший важную роль в определении внешнеполитического курса Вашингтона, отошел на второй план после отставки помощника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца и временного назначения на этот пост американского госсекретаря Марко Рубио.

Как передает Report , об этом пишет агентство Bloomberg.

По словам авторов материала, американский лидер Дональд Трамп четко дал понять, что должность помощника по национальной безопасности не будет иметь в его администрации былого значения.

Еще до того, как Уолтц покинул пост главы СНБ, Трамп сократил штат и влияние этого ведомства. Если при бывшей администрации Джо Байдена помощник по национальной безопасности был одним из самых влиятельных чиновников и доверенным лицом президента, то Трамп вместо этого полагается "на собственные инстинкты и на близкий круг лояльных союзников" вроде своего спецпосланника Стивена Уиткоффа, утверждается в статье.

По мнению окружения главы Соединенных Штатов, СНБ чересчур разросся при предыдущих президентах, и это давно следует исправить.

Трамп 1 мая заявил, что его помощник по национальной безопасности Майк Уолтц будет назначен постоянным представителем США при ООН. Впоследствии американский лидер сообщил, что намерен определиться с кандидатурой на замену Уолтцу в течение шести месяцев.

В настоящее время госсекретарь Марко Рубио совмещает руководство Госдепартаментом с функциями помощника американского лидера по нацбезопасности. По мнению ряда американских СМИ, основным кандидатом на эту должность считается замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер.