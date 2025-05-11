Bloomberg: Совет национальной безопасности при Трампе утратил былое значение

Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома, ранее игравший важную роль в определении внешнеполитического курса Вашингтона, отошел на второй план после отставки помощника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца и временного назначения на этот пост американского госсекретаря Марко Рубио.
Как передает
По словам авторов материала, американский лидер Дональд Трамп четко дал понять, что должность помощника по национальной безопасности не будет иметь в его администрации былого значения.
Еще до того, как Уолтц покинул пост главы СНБ, Трамп сократил штат и влияние этого ведомства. Если при бывшей администрации Джо Байдена помощник по национальной безопасности был одним из самых влиятельных чиновников и доверенным лицом президента, то Трамп вместо этого полагается "на собственные инстинкты и на близкий круг лояльных союзников" вроде своего спецпосланника Стивена Уиткоффа, утверждается в статье.
По мнению окружения главы Соединенных Штатов, СНБ чересчур разросся при предыдущих президентах, и это давно следует исправить.
Трамп 1 мая заявил, что его помощник по национальной безопасности Майк Уолтц будет назначен постоянным представителем США при ООН. Впоследствии американский лидер сообщил, что намерен определиться с кандидатурой на замену Уолтцу в течение шести месяцев.
В настоящее время госсекретарь Марко Рубио совмещает руководство Госдепартаментом с функциями помощника американского лидера по нацбезопасности. По мнению ряда американских СМИ, основным кандидатом на эту должность считается замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер.