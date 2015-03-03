Bloomberg составил рейтинг "несчастных" экономик мира

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Венесуэла, Аргентина и Южная Африка вошли в рейтинг самых "несчастных" экономик мира. Как сообщает Report, об этом свидетельствует "индекс несчастья" (Misery Index), составленный агентством Bloomberg, рассчитанный по формуле с учетом уровня инфляции и безработицы в этих странах.

На первом месте рейтинга находится Венесуэла. Ее индекс приближается к 85 процентам. Далее идет Аргентина (более 30 процентов), ЮАР (29 процентов), Украина (27 процентов) и Греция (23 процента).

Россия заняла седьмую позицию в списке с уровнем экономического "несчастья" в 20 процентов. Замыкает топ-15 Индонезия.