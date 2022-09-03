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Bloomberg: шесть из десяти фабрик в Британии могут закрыться из-за дорогой электроэнергии

Bloomberg: шесть из десяти фабрик в Британии могут закрыться из-за дорогой электроэнергии Шесть из десяти предприятий в Великобритании могут закрыться из-за растущих цен на электроэнергию.
Другие страны
3 сентября 2022 г. 07:18
Bloomberg: шесть из десяти фабрик в Британии могут закрыться из-за дорогой электроэнергии

Шесть из десяти предприятий в Великобритании могут закрыться из-за растущих цен на электроэнергию.

Как передает Report, об этом об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на исследование группы Make UK, представляющей интересы британских производителей.

По ее данным, для почти половины производителей в стране счета за электричество выросли более чем на 100% за последний год. "Нынешний кризис ставит перед производителями суровый выбор между сокращением производства и его полной остановкой, если им не помогут", - говорится в исследовании.

По данным группы, 13% фабрик уже сократили часы работы, 7% приостанавливают производство на более длительные промежутки времени. Исполнительный директор Make UK Стивен Фипсон заявил, что новое правительство должно срочно принять меры, так как Великобритания "уже отстает от конкурентов в мире".

С 1 октября британский энергетический регулятор поднял стоимость электричества на 80%, до рекордной суммы в 3 549 евро (4 081 тыс. долларов) в год на фоне резко подорожавшего газа. По оценкам экспертов, к апрелю следующего года цены могут достичь 7,7 тыс. евро (около 9 тыс. долларов).

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