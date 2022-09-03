Bloomberg: шесть из десяти фабрик в Британии могут закрыться из-за дорогой электроэнергии

Шесть из десяти предприятий в Великобритании могут закрыться из-за растущих цен на электроэнергию.
Как передает Report, об этом об этом сообщает агентство
По ее данным, для почти половины производителей в стране счета за электричество выросли более чем на 100% за последний год. "Нынешний кризис ставит перед производителями суровый выбор между сокращением производства и его полной остановкой, если им не помогут", - говорится в исследовании.
По данным группы, 13% фабрик уже сократили часы работы, 7% приостанавливают производство на более длительные промежутки времени. Исполнительный директор Make UK Стивен Фипсон заявил, что новое правительство должно срочно принять меры, так как Великобритания "уже отстает от конкурентов в мире".
С 1 октября британский энергетический регулятор поднял стоимость электричества на 80%, до рекордной суммы в 3 549 евро (4 081 тыс. долларов) в год на фоне резко подорожавшего газа. По оценкам экспертов, к апрелю следующего года цены могут достичь 7,7 тыс. евро (около 9 тыс. долларов).