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Bloomberg: Саудовская Аравия и Катар собираются помириться

Bloomberg: Саудовская Аравия и Катар собираются помириться Саудовская Аравия и Катар могут в ближайшее время достигнуть предварительных договоренностей, которые привели бы к налаживанию отношений между двумя странами.
Другие страны
3 декабря 2020 г. 18:10
Bloomberg: Саудовская Аравия и Катар собираются помириться

Саудовская Аравия и Катар могут в ближайшее время достигнуть предварительных договоренностей, которые привели бы к налаживанию отношений между двумя странами.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, проходящих при посредничестве США.

По информации осведомленных лиц, договоренности, которые, вероятно, могут быть достигнуты в ближайшее время, будут подразумевать открытие границ и воздушного пространства между Саудовской Аравией и Катаром. Кроме того, предполагается, что соглашение между двумя странами положит конец информационной войне, а также послужит основой для ряда других шагов на пути к восстановлению двусторонних отношений.

Bloomberg подчеркивает, что в готовящейся сделке не планируют принимать участие Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет, также заявившие ранее о разрыве дипломатических отношений с Катаром.

Агентство уточняет, что осуществлявшиеся при посредничестве Кувейта попытки наладить отношения между двумя странами могут завершиться успехом после состоявшегося на этой неделе визита в регион старшего советника и зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера. В воскресенье информационный портал Axios отмечал, что Кушнер планирует отправиться в Саудовскую Аравию и Катар, чтобы примирить Доху с другими столицами государств Персидского залива. По мнению американской стороны, урегулирование вернуло бы в регион ощущение стабильности и стало бы одним из достижений нынешней администрации перед сменой главы Белого дома 20 января 2021 года.

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Версия на английском языке S. Arabia, Qatar nearing preliminary deal to end rift

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