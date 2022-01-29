О нас
Report Georgia
Аудио новости

Bloomberg: Санкции США и ЕС затронут российские банки и близких к Кремлю бизнесменов

Bloomberg: Санкции США и ЕС затронут российские банки и близких к Кремлю бизнесменов США и Евросоюз завершают согласование нового пакета антироссийских санкций на случай эскалации ситуации с Украиной. Ограничения коснутся рефинансирования суверенного долга России, также планируется заморозить активы близких к Кремлю людей.
Другие страны
29 января 2022 г. 12:53
Bloomberg: Санкции США и ЕС затронут российские банки и близких к Кремлю бизнесменов

США и Евросоюз завершают согласование нового пакета антироссийских санкций на случай эскалации ситуации с Украиной. Ограничения коснутся рефинансирования суверенного долга России, также планируется заморозить активы близких к Кремлю людей.

Как передает Report, об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники и документы.

По данным агентства, администрация США вместе с европейскими партнерами "тесно координировали свои действия" по новым санкциям. Новые санкции могут включать: запрет ряду крупнейших российских банков проводить в долларах некоторые межбанковские операции (например, клиринг); заморозка активов ряда банков и организаций, связанных с правительством РФ, также им могут ввести ограничения на заимствования и доступ к рынкам капитала (это затронет и банки, которые "в прошлом использовались для обхода санкций"); меры против российских олигархов и госпредприятий, включающие заморозку активов, запреты на поездки и торговлю ("черный список" пока согласовывается); ряд коммерческих и торговых ограничений в технологических и "чувствительных" отраслях промышленности РФ — таких как полупроводники, аэрокосмическая промышленность, оборона, технологии кибернаблюдения, предметы роскоши и оборудование, используемое в нефтяной промышленности и т.д.

Кроме того, ожидается, что в случае эскалации Германия остановит работу российского газопровода "Северный поток-2".

Источники The Wall Street Journal сообщали, что санкции затронут Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. По данным Financial Times, ЕС и США также готовится ввести санкции против новых российских газовых проектов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

МВД прокомментировал информацию о протоколе на имя шехида
МВД прокомментировал информацию о протоколе на имя шехида
29 января 2022 г. 10:27
Ученые: Самым эффективным средством борьбы с “омикроном” является бустерная доза
Ученые: Самым эффективным средством борьбы с “омикроном” является бустерная доза
28 января 2022 г. 11:52
Дорожная полиция обратилась к пешеходам
Дорожная полиция обратилась к пешеходам
28 января 2022 г. 10:48
Госкомитет будет контролировать пожертвования религиозным структурам в Азербайджане
Госкомитет будет контролировать пожертвования религиозным структурам в Азербайджане
28 января 2022 г. 10:24
Милли Меджлис утвердит Шушинскую декларацию
Милли Меджлис утвердит Шушинскую декларацию
27 января 2022 г. 22:59
В Азербайджане стремительно распространяется омикрон-штамм 
В Азербайджане стремительно распространяется "омикрон"-штамм 
27 января 2022 г. 12:59
Минздрав, Госагентство и TƏBİB обратились к гражданам
Минздрав, Госагентство и TƏBİB обратились к гражданам
26 января 2022 г. 15:44
Вакцинированным бустером в Азербайджане будет выдан бессрочный сертификат
Вакцинированным "бустером" в Азербайджане будет выдан бессрочный сертификат
26 января 2022 г. 15:32
УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ
УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ
26 января 2022 г. 13:47
В Азербайджане в центре отдыха найден мертвый человеческий плод
В Азербайджане в центре отдыха найден мертвый человеческий плод
26 января 2022 г. 12:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi